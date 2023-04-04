مقاول ينصب علي عشرات المواطنين في عين الصيرة

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة اتهام عشرات المواطنين لمقاول شهير بمنطقة عين الصيرة، بالنصب عليهم وبيعه الشقق السكنيه نفسها لاكتر من شخص.

بدأت الواقعة بتلقي عدة بلاغات من عشرات المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من مقاول شهير، بمنطقة عين الصيرة، حيث أقدمت علي شراء شقق سكنيه في عقارات ملك المتهم، وتلقي من كل منهم مبالغ تجاوزت النصف مليون جنيه، ثم اكتشفوا بعد ذلك أن المتهم باع الشقه الواحده لأكثر من شخص، فتوجهو الي قسم الشرطة لتحرير بلاغات ضده.

تبين أن المتهم يدعى "س.ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات وتجمهر عدد من المواطنين المتضررين من الواقعة أمام العقارات محل الواقعة، للمطالبة بضبط المتهم.