الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الرياضة يوافق على تطوير مركز شباب مدينة ههيا بالشرقية

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب  نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عودة ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، وإنشاء ملعب متعدد أكلريك، وكذا إحلال وتجديد ملعب كرة القدم الرئيسي بمركز شباب مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

«التنسيقية» تنظم ندوة حول انتصارات «العاشر من رمضان»

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حول "انتصارات العاشر من رمضان"، وذلك في ذكرى غالية هي الأهم لمصر في التاريخ الحديث، وهي ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان سنة 1973، ذكرى العزة والكرامة، واسترداد سيناء الغالية، بدماء شهدائنا من القوات المسلحة.

وتناقش الندوة عدة محاور، أبرزها؛ النكسة ودور الشعب المصري في مساندة جيشه استعدادًا للحرب، واستعدادات الجيش المصري لخطة العبور العظيم، ونظرة العدو لانتصارات أكتوبر، دور العرب في مساندة مصر خلال الحرب، فضلًا عن الحرب على الإرهاب، والتنمية في سيناء، وكذلك الجيل الحالي ونظرته للتضحيات السابقة والمستمرة حتى الآن للحفاظ على الأرض ومحاربة الإرهاب.

ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحري سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاصة، كما يشارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد  حسبوا  (الدفعة  95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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