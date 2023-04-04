حبس طالب لاتهامه بقتل آخر طعنًا بالسكين بسبب فتاة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس طالب لاتهامه بقتل آخر طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.