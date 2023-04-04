حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 8 متهمين جدد بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.