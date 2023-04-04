الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 8 متهمين جدد بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

8 متهمين الإخوان الإرهابية الانضمام لجماعة ارهابية نشر أخبار كاذبة

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