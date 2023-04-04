الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بطولة دنيا سمير غانم.. موعد انطلاق مسلسل جت سليمة والقنوات الناقلة

بوستر مسلسل جت سليمة
بوستر مسلسل جت سليمة

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض مسلسل جت سليمة الذي تخوض بطولته النجمة دنيا سمير غانم خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تعود النجمة دنيا سمير غانم إلى جمهورها من خلال مسلسل “جت سليمة” بعد غياب 4 أعوام منذ أن قدمت مسلسلها الأخير بدل الحدوتة ٣ والذي عرض في عام ٢٠١٩. 

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات مسلسل جت سليمة يوم 16 رمضان المقبل، وذلك عبر شبكة قنوات CBC الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة: في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، والإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا.
  • قناة CBC دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:45 صباحًا.
  • منصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة التاسعة مساء.

قائمة مسلسلات النصف الثانى من رمضان على شاشات «المتحدة» والقنوات الناقلة

قصة وأحداث مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة تدور أحداثه في إطار 15 حلقة وقصته في 3 حكايات، والحكاية الأولى  مكونة من 7 حلقات، وتحكي عن مغامرات خيالية لطيفة داخل كتاب تاريخي وتشبه حكايات “ألف ليلة وليلة" وأن المسلسل يبدأ طبيعي في العصر الحالي، وستتناول كل قصة حقبة زمنية مختلفة عن الأخرى.

وظهرت النجمة دنيا سمير غانم على البوستر الرسمى للمسلسل بشعر كيرلى، حاملة كتابًا وحولها مجموعة من الكتب، وهى تجسد شخصية تدعى “أمل” التى ترث مكتبة من والدها بعد وفاته، وتعثر فيها على كتاب حكايات، يجعلها تتجول فى أكثر من حقبة زمنية فى أجواء فانتازية شيقة.

أبطال وصناع مسلسل جت سليمة

مسلسل “جت سليمة”من إنتاج أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته بجانب النجمة دنيا سمير غانم كل من سيد رجب، سلوى خطاب، محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي ومايان السيد وسامي مغاوري، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل جت سليمة النجمة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم مسلسل “جت سليمة” cbc

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