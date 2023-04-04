وزير الخارجية الأمريكي: انضمام فنلندا لحلف شمال الناتو «يوم تاريخي»

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن انضمام فنلندا لحلف شمال الناتو «يوم تاريخي».

وأكد التزام بلاده بالسعي لرفع قدرات حلف الناتو، وفقًا لعاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفنلندا عضو في حلف الناتو، وذلك بعد دقائق قليلة من رفع علم فنلندا في مقر الناتو بعد انضمامها رسميا للحلف.

وأصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الثلاثاء، ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه تدخل روسيا في أوكرانيا.

واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.