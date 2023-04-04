حبس عامل طعن نجل عمه بسبب خلافات الجيرة في عين شمس

قررت جهات التحقيق بعين شمس، حبس عامل طعن نجل عمه بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال وبسؤال والده، وشقيقه، مقيمين بدائرة القسم اتهما نجل عم المتوفى بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات الجيرة مما نتج عنه إصابته، والتي أودت بحياته تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.