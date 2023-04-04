محافظ أسوان يوزع كراسى متحركة لـ 10 حالات من ذوى الهمم

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كراسي متحركة لعدد 10حالات من ذوى الهمم من مصابي الشلل الرباعي والدماغي من الأطفال والكبار، جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً وتحت مظلة المبادرة الإنسانية الناس لبعضهم.

وذلك بدعم من فرع الغرفة التجارية بأسوان برئاسة محمد أبو القاسم ، وبحضور الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بفرع الغرفة التجارية ومشاركتها المجتمعية الفعالة مع باقى المؤسسات والجهات المعنية لدعم ومساندة أنشطة المبادرة الرائدة (الناس لبعضهم) والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة لدعم وتعزير المحاور والأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ومنها تحقيق التمكين الإقتصادى والتكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر إحتياجاً والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تواصل مبادرة الناس لبعضهم فعالياتها وأنشطتها المستمرة لخدمة الحالات الإنسانية والتخفيف عن كاهل الفئات الغير القادرة حيث تم توزيع 1700 شنطة رمضانية على الحالات المسجلة بقاعدة بيانات المبادرة ، بالإضافة إلى توزيع عدد 300 كرتونة سلع ومنتجات غذائية للأسر المقيمة بحي السلام بالعلاقى.

وأشارت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الملابس للأيتام بدار رعاية البنين والبنات ودار رعاية السيدات المسيحية وذلك للمساهمة في رسم البهجة وإدخال السرور علي قلوبهم بمناسبة قرب الإحتفال بالأعياد المختلفة القادمة للمسلمين والمسيحيين فى آن واحد .