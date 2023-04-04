الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس طالب بتهمة قتل جاره بالقاهرة

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جاره بسبب مشاجرة بينمها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

السلام حبس طالب قتل مشاجرة بينمها

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