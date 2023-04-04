أحمد الطلحى: إطعام الطعام يدخل العبد الجنة بنص هذه الآية (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي، إن الإسلام لم يترك سبيلًا يوصل إلى الخير وينشر المعروف بين الناس إلا وعرَّف به ودل عليه ورغب فيه، ومن ذلك إطعام الطعام، لأنه من أعظم القربات وأفضل الطاعات التي ندب إليها ديننا الحنيف، مستشهدًا بحديث سيدنا النبي حين قال ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا».

وأضاف الطلحي خلال حلقة برنامج «يومك في رمضان» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن إطعام الطعام من صفات الأبرار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا؛ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا».

كما بين لنا القرآن الكريم أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وأخذ كتاب العبد بيمينه قال الله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}.

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