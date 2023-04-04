محافظ الشرقية يؤكد تكثيف أعمال النظافة بطريق العصلوجي - الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والسفوحة بطريق العصلوجي / الزقازيق لخلق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة للقادمين من مدينة بلبيس.

جاء ذلك خلال عودته من مدينة بلبيس بعد زيارته المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضى.

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي ومن المقرر أن تشهد إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم وتتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بإزالة كافة الإعلانات واللوحات واللافتات المخالفة ومنتهية الترخيص بالميدان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري للميدان وكذلك توحيد شكل الإعلانات المرخصة لتتماشى مع اعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

رافق المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول.