المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمسجل خطر ضبط بحوزته نصف كيلو هيروين

عاقبت، اليوم، محكمة جنايات أسيوط، مسجل شقى خطر اتجار في المخدرات بدائرة مركز أبوتيج بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب ضبطه وبحوزته نصف كيلوجرام من مخدر الهيروين قبل بيعها وترويجها للمدمنين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقى عقيل.

وترجع وقائع القضية إلى العام الماضى، عندما تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، من ضبط المدثر أحمد على "33 سنة"، ومسجل شقى خطر اتجار في المخدرات، أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمخدرات بمدخل قرية "الفليو" بدائرة المركز، وعثر معه على لفافات من مخدر الهيروين معده للبيع وزنت نصف كيلوجرام، وفرد خرطوش وأربع طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن نفسه، والميزان الحساس لوزن المخدرات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطى المخدرات، وقد جرى مصادرة المضبوطات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، واحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

فيما أنهت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، حياتها بمادة سامة؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الثلاثيني، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (إبتسام م م ح- 28 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من: "زوجها محمد ض ص م- 33 سنة- عامل، ووالدتها زوبه ع ع- 53 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأن المذكورة تُقيم طرف والدتها؛ بسبب خلافات زوجية وتناولت مادة سامة؛ ما نتجت عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لذات السبب سالف الذِكر.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.