نصب على «منايفة».. ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 7 مواطنين

ألقى ضباط مركز شرطة منوف القبض على شخص لاتهامه بالنصب على 7 مواطنين في مبلغ مليون جنيه، بعد إيهامهم بمقدرته على استثمار تلك الأموال وتحقيق عائد شهري من تلك الاستثمارات.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، في إلقاء القبض على المتهم (أ. ع. أ) 41 والحاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم نفس قرية المبلغين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه بالنصب والحصول على مبلغ مليون جنيه من الضحايا، اعترف بارتكاب الواقعة حيث قرر إنه خسر تلك الأموال في بورصة تداول العملات الأجنبية.

وحرر ضباط مركز شرطة منوف محضر بالواقعة حمل رقم 6232 جنح مركز منوف، وذلك بعد سؤال المجني عليهم والمتهم وإجراء التحريات والإجراءات اللازمة قانونا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتقدم 7 أشخاص بتحرير محضر ضد مواطن مقيم إحدى قرى المركز لاتهامه بالنصب والاحتيال والحصول على مبالغ مالية منهم تقدر بمليون جنيه بغرض استثمارها لهم وتحقيق أرباح شهرية ولم يفِ بتلك الوعود معهم.

وبالتحقيق الأولي في البلاغ تبين تضرر (غ. م. غ) 40 عاما، دون عمل، ومعه 6 آخرين، مقيمين إحدى قرى المركز، ويتضررون من المدعو (أ. ع. أ) 41 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم نفس القرية، بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه نظير ألحصول على أرباح شهرية، ولدى مطالبتهم لم يرد أرباح المبلغ أو أصله.

