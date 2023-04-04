الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة عامل في حريق ورشة بباب الشعرية

حريق
حريق

استمعت نيابة باب الشعرية الجزئية، إلى أقوال مالك ورشة أحذية في حريق شب بها تسبب في وفاة عامل بداخلها، والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية.

وتابع أن ماس كهربائي شب في الورشة وعندما حاول هو وأحد العاملين إطفاء الحريق لم يستطع وكادت النيران أن تمسك في العامل وعندما حاول الهرب سقط من الطابق الرابع فتوفى.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق أندلع داخل ورشة أحذية بعقار مكون من 4 طوابق، وتبين وفاة إحدى العمال داخل الورشة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد سقوط عامل من داخل ورشة أحذية بعد أن نشب بها حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجار محاولة السيطرة على الحريق وتم إنقاذ عمال ورشة الأحذية التي نشب بها الحريق، وتم فرد كردزن أمنى لمنع امتداد الحريق لباقى المجاروات.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

الطابق الرابع وفاة شبهة جنائية نيابة باب الشعرية الجزئية حريق مالك ورشة أحذية

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