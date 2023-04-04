وفاة عامل في حريق ورشة بباب الشعرية

استمعت نيابة باب الشعرية الجزئية، إلى أقوال مالك ورشة أحذية في حريق شب بها تسبب في وفاة عامل بداخلها، والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية.

وتابع أن ماس كهربائي شب في الورشة وعندما حاول هو وأحد العاملين إطفاء الحريق لم يستطع وكادت النيران أن تمسك في العامل وعندما حاول الهرب سقط من الطابق الرابع فتوفى.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق أندلع داخل ورشة أحذية بعقار مكون من 4 طوابق، وتبين وفاة إحدى العمال داخل الورشة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد سقوط عامل من داخل ورشة أحذية بعد أن نشب بها حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجار محاولة السيطرة على الحريق وتم إنقاذ عمال ورشة الأحذية التي نشب بها الحريق، وتم فرد كردزن أمنى لمنع امتداد الحريق لباقى المجاروات.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.