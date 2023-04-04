الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإعلان الجديد لـ «طلعت مصطفى» يكشف تقدم أعمال تنفيذ مشروع «نور» أول مدينة ذكية متكاملة (فيديو)

مجموعة هشام طلعت
مجموعة هشام طلعت مصطفى

كشف الإعلان الجديد لمجموعة طلعت مصطفى ، عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع نور-أول مدينة ذكية متكاملة في مصر- رغم مرور أقل من عام على إعلان المجموعة بدء الأعمال الإنشائية لثاني أكبر مشروعات الشركة، الواقعة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرض الإعلان من بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بالاستعانة بأكبر الاستشاريين والخبراء في التخطيط حول العالم، بدايةً من اختيار موقع المشروع في الجهة المقابلة للعاصمة الإدارية، وبالقرب من العديد من شبكات الطرق والمحاور الرئيسية مما يسهل انتقال سكان نور لأي مكان داخل مصر في دقائق معدودة، مرورًا بتصميم المدينة وفقًا لأحدث معايير المدن الذكية والمستدامة، لتلبي احتياجات المستقبل وتمثل مستوى جديد من السكن العصري متكامل الخدمات.

مشروع نور أول مدينة ذكية متكاملة 
مشروع نور أول مدينة ذكية متكاملة 

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى ، أطلقت هذا العام حملة إعلانية بالتعاون مع النجم كريم عبد العزيز للعام الثاني على التوالي، وعرضت الحملة إعلانات مختلفة أظهرت نجاح مجموعة طلعت مصطفى على مدار أكثر من 50 عامًا في بناء مدن سكنية متكاملة يتوافر بها كل الخدمات التي يحتاجها السكان، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للسكان، كما عرضت الحملة أغنية "تعالى" من غناء المطرب الكبير عمرو دياب، وتصدرت الأغنية الترتيب على موقع أنغامي وحصدت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على صفحات مجموعة طلعت مصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أطلقت مدينة نور في يونيو عام 2021، على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وستضم المدينة نحو 120 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالإضافة إلى العديد من الخدمات غير السكنية كالمساحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة دولية وغيرها من الخدمات الأخرى، ونجح المشروع في صدارة المبيعات العقارية في مصر منذ إطلاقه.

طلعت مصطفى مدينة نور مدينة ذكية اعلان رمضان

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