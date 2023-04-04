الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يطلق مسابقة تصميم نوط أبناء النيل.. اعرف التفاصيل الكاملة

الفنون التشكيلية
الفنون التشكيلية

أطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن مسابقة فنية لتصميم "نوط أبناء النيل" وتُمنح للأطفال المتميزين في كافة المجالات، وتتمثل جوائز المسابقة في 15 ألف جنيه للجائزة الأولى، أما الثانية تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما الجائزة الثالثة 7 آلاف جنيه.

من الشروط العامة للمسابقة:

  • مفتوحة لطلاب وخريجي الكليات الفنية ممن لديهم خبرة في مجال المسابقة.
  • يحق للمتسابق المشاركة بثلاثة تصميمات كحد أقصى.
  • يتحمل المتسابق المسؤولية القانونية عن حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير في العناصر المستخدمة في التصميم.
  • للجنة الحق في التعديل أو الإضافة على التصميم الفائز وفقا لما تراه مناسبا لطبيعة النوط المستهدف تصميمه، كما يلتزم الفائز بإجراء التعديلات المطلوبة.
  • للجنة الحق في قبول المشاركات غير المستوفاة للشروط ولها الحق في حجب الجائزة في حالات عدم وصول التصميمات المقدمة للنتيجة المطلوبة وقراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها.
  • يشترط ألا يتضمن التصميم أي إيماءات سياسية أو دينية أو رموز تخالف الآداب العامة.

أما الشروط الفنية تتمثل في:

  • أن يتسم بالبساطة والحداثة والابتكار ويكون مميزا ومختلفا .
  • ينفذ التصميم باستخدام برامج التصميم الاحترافية مع ضرورة استخدام الرسوم المتجهة مفتوحة وقابلة للتعديل.
  • أن يكون مقاس التصميم دائرة قطرها 111 ملي مع دقة تصميم 300 بيكسل/ البوصة.
  • يشترط أن تظهر تفاصيل التصميم واضحة عند التصغير إلى مقاس 37 مللي.
  • أن تسلم التصميمات مفتوحة على قرص مدمج بأي من الفورمات الرقمية التالية: PSD. EPS. TIFF. بالإضافة إلى نسخة نهائية مغلقة بإحدى الصيغ الآتية: JPG. PDF.
  • أن يتصف التصميم بإمكانية تنفيذه أو استخدامه في جميع وسائل الإعلام والإعلان وتنفيذه بشكل بارز أو غائر على الدروع والميداليات والأنواط وغيرها دون تأثير على جودته..
  • أن يتضمن التصميم النص (أبناء النيل) باللغة العربية.
  • يرفق بالتصميم وصف يشمل فكرة التصميم وفلسفته ومغزى الرموز والألوان بحيث لا تزيد عن ثلاث ألوان.

المواعيد المنظمة للمسابقة:

يتم تلقى المشاركات على الإيميل [email protected] في موعد غايته 30 أبريل الجاري، وسوف يتم الإعلان عن الفرز الأول في موعد غايته 7 مايو 2023.

ويتم تسليم أصل التصميم للمقبولين في الفرز الأول متضمنا الشروط الفنية السابق توضيحها في الإعلان بمقر قطاع الفنون التشكيلية الكائن في العنوان 1 شارع كارفور - الدقي، في موعد غايته 11 مايو 2023، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 31 مايو 2023.

قطاع الفنون التشكيلية تصميم نوط أبناء النيل الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية مسابقة تصميم نوط أبناء النيل

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