الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بنصف نهائي كأس الملك

تشافي
تشافي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة ريال مدريد ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة، غدًا في التاسعة مساءً، ضمن لقاءات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم الهولندي فرانكي دي يونج، بداعي الإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا 
 

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، أرناو تيناس، إيناكي بينا.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، رونالد أراوخو، جوليس كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، مارتن كاسادو، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانك كيسي، جافي، بابلو توري، إستانيس، أليكس جاريدو.

الهجوم: آنخيل ألكارون، فيران توريس، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، آنسو فاتي.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، والتي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو بهدف دون رد.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه، أكد خلاله تعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا، لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا.

ويدير الحكم خوان مارتينيز مونويرا مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ويعاونه شقيقه ميجيل مارتينيز مونويرا، وراؤول كابانييرو مارتينيز، بجانب سيرجيو موريسان حكمًا رابعًا.

كذلك تم اختيار خوسيه لويس جونزاليس حكمًا لتقنية الفيديو "VAR".

بينما تم تعيين الحكم "كارلو دل سيرو جراندي" لإدارة مباراة أتلايك بيلباو وأوساسونا، على أن يكون "دافيد ميديي خيمينيز" حكمًا لتقنية الفيديو "VAR".

وسبق للحكم خوان مارتينيز مونويرا، صاحب الـ40 عامًا، إدارة مباريات الكلاسيكو في مناسبتين فقط خلال مسيرته.

وكانت مباراة الكلاسيكو الأولى التي تولى إدارتها الحكم خوان مارتينيز مونويرا، كانت في أكتوبر 2020، وأقيمت على ملعب "كامب نو" بدون جماهير، وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

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