الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العراق: الاتفاق مع كردستان يؤكد رغبة بغداد في مواجهة المشكلات

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، إن الاتفاق مع كردستان يؤكد رغبة بغداد في مواجهة كافة المشكلات.

وتابع خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، نقلته قناة القاهرة الإخبارية اليوم، أن المفاوضات مع حكومة كردستان كانت مثمرة جدا كما أنها ستمهد لإقرار الموازنة.

وأضاف أن الاتفاق النفطي مع أربيل قائم على الصدق والعمل المشترك، كما تم أن الاتفاق مع أربيل تم بروح مهنية وبرغبة صادقة، وعلى الجميع الالتزام بالاتفاق بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أن أي تأخير بتصدير النفط سيؤثر على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

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