المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لشخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه ضرب عمدا، والتي تختلف عنها عاهة مستديمة للمجني عليه "م. م. ك"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 28832 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاحا أبيض سكين مما أدى إلى إصابته بدائرة القسم.