الإعلام الحربي الأوكراني: الإمدادات الأوروبية لكييف مستمرة والقدرات الغربية تفوق قدرة روسيا

قال الدكتور غيث مناف باحث في الشؤون الأوكرانية وعضو هيئة الإعلام الحربي، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” قادرين على تجهيز أوكرانيا حيث أن الإمدادات الأوروبية لكييف مستمرة والقدرات الغربية تفوق قدرة روسيا.

وتابع «مناف» عبر مداخله من تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب ما تحدث به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أن الحلف بإمكانه تزويد أوكرانيا بالسلاح والمعدات والذخيرة إلى سنوات متعددة، فالغرب مازال هو الداعم والحليف الأكبر لأوكرانيا، كون أن المهاجم وهو الغزو الروسي ويحاول يغزو المناطق الشرقية من المناطق الأوكرانية.

وأضاف أن هناك فرق في المعدات العسكرية وأن القدرات الغربية تفوق عددا وقوة عن القدرات الروسية بحسب ما يتحدثون عنه المحللين العسكريين والسياسيين والغربيين

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، انضمام فنلندا اليوم الثلاثاء إلى الحلف بشكل رسمي وأخير.

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى للناتو بعد الحرب في أوكرانيا، لكن كان لا بد من موافقة تركيا والمجر على هذا الانضمام، حيث وافق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا بعد موافقة المجر قبلها، في حين ما تزال أنقرة تطالب السويد ببعض الالتزامات للموافقة على انضمامها أيضًا، تتعلق بوقف السويد دعم ما تصفه تركيا بالجماعات الإرهابية.