تشغيل 1396 شخصا بمشروع محطة الضبعة النووية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة قام بتوفير وتشغيل وتعيين 1396شخصا من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بمشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح محافظ مطروح أن ذلك جاء استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وفي إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل لأبناء مصر مع ما تحتاجه من مزيد من القوى العاملة، مؤكدًا على أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها

من جهته قال عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، أن مكتب تشغيل الضبعة التابع للمديرية نجح في توفير فرص عمل وتشغيل وتعيين 1396 من العمالة الفنية المدربة من أبناء مطروح ومحافظات الجمهورية، للعمل بمشروع الطاقة النووية السلمية بمحطة الضبعة وذلك بشركتي (نيمكت وترست روس)، وذلك بعد نشر الإعلان عن التقدم لتلك الوظائف.

وأشار مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، الى أنه طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، يتم إلزام صاحب العمل بموافاة الجهة الإدارية في دائرة محل العمل بشهادة قيد العامل .

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح مع التأكيد على إستمرار جهود المحافظة، بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على ارض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.