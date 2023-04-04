الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشغيل 1396 شخصا بمشروع محطة الضبعة النووية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة قام بتوفير وتشغيل وتعيين 1396شخصا من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بمشروع محطة الضبعة النووية. 

وأوضح  محافظ مطروح أن ذلك جاء استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من  فرص العمل لأبناء المحافظة، وفي إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل لأبناء مصر مع ما تحتاجه من مزيد من القوى  العاملة، مؤكدًا على أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها

 من جهته قال عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، أن مكتب تشغيل الضبعة التابع للمديرية نجح في توفير فرص عمل  وتشغيل وتعيين 1396 من العمالة الفنية المدربة من أبناء مطروح ومحافظات الجمهورية، للعمل بمشروع الطاقة النووية السلمية بمحطة الضبعة وذلك بشركتي (نيمكت وترست روس)، وذلك بعد نشر الإعلان عن التقدم لتلك الوظائف. 

 وأشار  مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، الى أنه طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، يتم إلزام صاحب العمل بموافاة الجهة الإدارية في دائرة محل العمل بشهادة قيد العامل .

وقدم  اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح مع التأكيد على إستمرار جهود المحافظة، بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على ارض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة. 

ابناء مطروح الضبعة النووية العمالة الفنية المدربة المشروعات القومية والتنموية فرص العمل للشباب محطة الضبعة النووية

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 بالزيادة .. ومنافذ الصرف

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

هل تدفع «منشطات الكاف» شريف إكرامى للاعتزال؟ (خاص)

خلافات الجيرة تدفع شابًا لقتل ابن عمه فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى