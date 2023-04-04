إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب في الفشن

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بضرورة التنسيق المتكامل وسرعة فحص شكاوى المواطنين والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والوقوف على متطلبات القرى وحصرها ووضع آليات لرفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري متضمنا الإشارة إلى تنفيذ عدد من الجهود والأنشطة اليومية بدائرة المركز والتي تمثلت فى متابعة رئيس المدينة جودة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية، وتوريد 100 طن قمامة ومخلفات إلى مصنع التدوير بسمسطا، نواتج أعمال النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقرى التابعة، وفق خطة العمل بالوحدة والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية وحياة كريمة للمواطنين.

وتابع رئيس المركز جهود المجالس القروية في قطاعات النظافة والتجميل وتحسين مستوى المرافق العامة وكذلك الانضباط الإداري وتوافر الخدمات بالقرى، حيث قام مجلس قروي أبسوج بمتابعة الإجراءات الفنية لصيانة وإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية الزاوية، وعودة الخدمة بالشكل المطلوب، هذا بالإضافة الى غرس الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة بطريق القبل/ بني صالح.

في حين تم المرور على الوحدة الصحية بشنرا وصفط الخرسا، لمتابعة سير العمل بهما وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة صفط الخرسا الابتدائية التابعة لمجلس قروي تلت، ومتابعة الأشجار التي تم زراعتها بالمدرسة ضمن مبادرة التشجير، علاوة على إصلاح عطل بيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية صفط الخرسا وإصلاح عطل بخط المياه الرئيسي بقرية طلا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي قرية إقفهص تم تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية الكنيسة، بينما تم رفع إشغالات الطريق العام ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لقرية الفنت.