روسيا تستقبل أكثر من 5 ملايين لاجئ أوكرانى منذ 2022

من بينهم 730 ألف طفل

قالت ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، إن بلادها استقبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من بينهم 730 ألف طفل منذ فبراير 2022.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال حضروا إلى روسيا مع ذويهم أو أولياء أمورهم.

وأشارت أمام مؤتمر صحفي في موسكو، إلى أن مفوضية حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام.

جاء ذلك ردا على ما قالته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت في 17 مارس مذكرتي اعتقال بحق لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة بارتكاب جريمة حرب وهي ترحيل القوات الروسية القسري لأطفال من مناطق أوكرانية محتلة.

وقالت لفوفا بيلوفا إن تلك الاتهامات باطلة.