الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من بينهم 730 ألف طفل

روسيا تستقبل أكثر من 5 ملايين لاجئ أوكرانى منذ 2022

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، إن بلادها استقبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من بينهم 730 ألف طفل منذ فبراير 2022.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال حضروا إلى روسيا مع ذويهم أو أولياء أمورهم.

وأشارت أمام مؤتمر صحفي في موسكو، إلى أن مفوضية حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام.

جاء ذلك ردا على ما قالته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت في 17 مارس مذكرتي اعتقال بحق لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة بارتكاب جريمة حرب وهي ترحيل القوات الروسية القسري لأطفال من مناطق أوكرانية محتلة.

وقالت لفوفا بيلوفا إن تلك الاتهامات باطلة.

روسيا أوكرانيا لاجئ الأداب ماريا لفوفا بيلوفا الأطفال بوتين

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