مصرع وإصابة 12 في تصادم على الطريق الأوسطى

لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى نطاق الجيزة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 11 أخرين.

تم نقل المتوفي للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.