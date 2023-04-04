الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب في السلام لخلاف على فتاة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق باستمرار حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب عمره 19 سنة، لارتباطه بصديقته، في مدينة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوجود جثمان بأحد الشوارع منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة «أ. ع»، 19 سنة، مصابة بطعنة نافذة بالقلب.

‎وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «ن. أ»، 22 سنة، وأن السبب خلاف على فتاة بين الشابين يريدان الارتباط بها.

وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق السلام قتل شاب طعنة نافذة

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