الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالجمالية

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الجمالية، دون خسائر بشرية.
كانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية بدائرة القسم، حول نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بعد دقائق من تلقي البلاغ إلى مكان الحريق مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود أي إصابات أو اختناقات.

وتبين أنَّ ماسًا كهربائيًا أسفر عن حدوث الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

محضر بالواقعة منطقة الجمالية شقة سكنية حريق خسائر بشرية

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