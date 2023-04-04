حبس 3 تجار مخدارت ضبطوا بـ9 كيلو هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 36 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 9 كيلو جرامات، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم الشرطة برج العرب، لمزاولة نشاط في الاتجار بمخدر الهيروين متخذين من دائرة القسم مسرحاً في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين واستهدافهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 36 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 9 كيلو جرامات ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم " ص.ال.ب" وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

ترجع أحدث القضية المقيدة برقم 26772 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم "ص.ال.ب" عاطل، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

وعقب تنفيذ القرار الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذاك انتقل ضباط الإدارة الي مكان تواجده ، بمسكنه عقب تواجده لتسلم أحد عملائه مواد مخدرة محرزا كيس بلاستيكي ، فتم ضبطه وانتزعت القوة الكيس من يده وتبين أنا بداخله اسطوانتين لمخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.