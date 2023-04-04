تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 432 شاحنة و295 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 268 شاحنة و5 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان أمل وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Orsrby Bulker ، Anna ELisebeth ، أمل ، عمان والحرية 2 وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، آيلة، وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.