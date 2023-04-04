الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 432 شاحنة و295 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 268 شاحنة و5 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان أمل وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Orsrby Bulker ، Anna ELisebeth ، أمل ، عمان والحرية 2 وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان آيلة وبريدج، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، آيلة، وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

 

تداول 14 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و700 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر وصول 232 سيارة بوزن 464 المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ومتنوعة و700 شاحنة خضروات وفواكه خضروات وفواكه

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

المشاط تبحث مع مسئولى «USAID» تطور تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائى 2020-2025

بلاغ للنائب العام ضد «الممهد لظهور المهدى المنتظر»

تعرّف على النشرة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت