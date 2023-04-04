الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تضامن الإسكندرية» تتسلم دفعة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية

تسلم كميات من المواد
تسلم كميات من المواد الغذائية واللحوم

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية، دفعة جديدة من المواد الغذائية واللحوم، لتوزعيها على جميع الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية وتسلم لجميع المستحقين من عملاء تكافل وكرامة بكشوف معتمدة من وزاره التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد مختار جمعة.

وأشرف على تسلم الكميات المرسلة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حتى وصولها إلى مستحقيها في جميع أنحاء الإسكندرية من الأسر الاكثر احتباجًا.

وكانت قد أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أنه يتم تقديم وجبات ساخنة لإفطار الصائمون بالإسكندرية الأشد احتياجا، فضلا عن توزيع وجبات من المواد الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، بتعاون بين وزارة التضامن والأوقاف، وبجهود تقدمها المؤسسات الاجتماعية أيضًا للأسر الأولى بالرعاية.

واستقبلت محافظة الإسكندرية مع بداية شهر رمضان المبارك الدفعة 25 من لحوم رمضان والتي تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كهدية لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقدمها الوزارة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حيث  يتم توزيعها على الإدارات الاجتماعية واللجان المشكلة.

 

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