أسقف المحلة الكبرى يلتقي خدام الخدمة الكشفية بالإيبارشية

عقد الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، عددًا من اللقاءات لترتيب احتفالات الكنيسة القبطية بإسبوع الألام وعيد القيامة المجيد 2023.

لقاء مع خدام الخدمة الكشفية بإيبارشية المحلة الكبرى

إذ التقى الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى بخدام الخدمة الكشفية بكنائس الإيبارشية، لتنظيم الخدمة اثناء الصلوات الليتورجية خلال الفترة القادمة.

الاجتماع الشهرى لكهنة ايبارشية المحلة الكبرى



كما التقى بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بمجمع كهنة المحلة الكبرى، وذلك لمناقشة ترتيبات الخدمة والصلوات الطقسية فى الفترة القادمة.

عشية وقداس ومعمودية ورسامات وتدشين بسمنود

ومن جهته كان قد صلى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها عشية وقداس أحد المولود أعمى (أحد التناصير) بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب النهيسى بسمنود.

وخلال القداس الإلهى قام نيافته بتعميد عدد من الاطفال وقام بتدشين لوح مقدس وكرسى مذبح وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة مجموعة من الشمامسة فى رتبة الأبسلطس ورتبة الأغنسطس.

يذكر أنه يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 15 أبريل 2023، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك قداسة البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم ابراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.