الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 24 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد العمل الرسمية فى الغربية

مخالفة مواعيد العمل
مخالفة مواعيد العمل

قال عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 24 محلًا  وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ19 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار «فكرى» إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بشركات المرافق والخدمات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري ورؤساء الشركات.

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ موقف مشروعات الصرف الصحي والبالغ عددها ١٤٠ مشروعا، والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 94,1% وتتنوع أعمالها ما بين توسعات محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار وطرد إلى جانب مشروعات مد وتدعيم شبكات ووصلات منزلية وإعادة تأهيل بعض محطات الرفع.

وتابع المحافظ اجتماعه بمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والبالغ عددها 129 مشروع مد وتدعيم شبكات، وإحلال وتجديد آبار، إلى جانب إنشاء وحدات معالجة منجنيز، ووصلات منزلية وأعمال رفع كفاءة محطتي مياه الشرب بنهطاي وتفهنا العزب وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 282,43 مليون جنيه.

وناقش رحمي مع شركة الكهرباء الموقف التنفيذي لعدد 108 مشروعا، بلغت نسبة نهو الأعمال بها 89,5 %، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال المتبقية وكذلك الإسراع من توريد المحولات والمهمات اللازمة.

 

 

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