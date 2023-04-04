الديلى ميل: توقعات بإصدار قرار بحظر النشر فى قضية ترامب

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يستعد لاحتمالية إصدار القاضي أمر حظر نشر في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وقالت الصحيفة، قد تؤدي الخطوة غير العادية لإسكات مرشح لمنصب الرئيس على الأرجح وتأجيج مؤيدي ترامب، وأن فريق ترامب القانوني يعتقد أن قاضي مانهاتن سيتخذ خطوة غير مسبوقة لإسكات المرشح الرئاسي المحتمل في 2024.

وكان متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق قال: "الرئيس ترمب يؤيد الشفافية، وأي محاولة لمنعه من ممارسة حقه في التعديل الأول هي خطوة استبدادية من دول العالم الثالث والتي تثبت بشكل أكبر أن هذا هو ليس أكثر من مطاردة سياسية باستخدام نظام عدالة تم تسليحه ضد الخصوم".

وتابع: "يجب أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق بشأن انتهاك حقوقهم، ولا ينبغي أبدًا التسامح مع أي محاولة لعرقلة حق الرئيس ترمب في استخدام صوته من أجل قول الحقيقة للسلطة.

وقال دنكان ليفين، المدعي الفيدرالي السابق بوزارة العدل، إنه لو صدر قرار حظر نشر سيعني أن أي مناقشة للقضية خارج قاعة المحكمة سيعني عقوبة تحت تهمة الازدراء الجنائي.

وأضاف ليفين: "أعتقد أنه ليس مجرد احتمال، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون هناك أمر حظر نشر في القضية، وأن أوامر منع النشر شائعة جدًا في القضايا الجنائية لا سيما في الحالات التي يوجد فيها قدر هائل من الدعاية قبل المحاكمة".