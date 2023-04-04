الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الديلى ميل: توقعات بإصدار قرار بحظر النشر فى قضية ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يستعد لاحتمالية إصدار القاضي أمر حظر نشر في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وقالت الصحيفة، قد تؤدي الخطوة غير العادية لإسكات مرشح لمنصب الرئيس على الأرجح وتأجيج مؤيدي ترامب، وأن فريق ترامب القانوني يعتقد أن قاضي مانهاتن سيتخذ خطوة غير مسبوقة لإسكات المرشح الرئاسي المحتمل في 2024.

وكان متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق قال: "الرئيس ترمب يؤيد الشفافية، وأي محاولة لمنعه من ممارسة حقه في التعديل الأول هي خطوة استبدادية من دول العالم الثالث والتي تثبت بشكل أكبر أن هذا هو ليس أكثر من مطاردة سياسية باستخدام نظام عدالة تم تسليحه ضد الخصوم".

وتابع: "يجب أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق بشأن انتهاك حقوقهم، ولا ينبغي أبدًا التسامح مع أي محاولة لعرقلة حق الرئيس ترمب في استخدام صوته من أجل قول الحقيقة للسلطة.

وقال دنكان ليفين، المدعي الفيدرالي السابق بوزارة العدل، إنه لو صدر قرار حظر نشر سيعني أن أي مناقشة للقضية خارج قاعة المحكمة سيعني عقوبة تحت تهمة الازدراء الجنائي.

وأضاف ليفين: "أعتقد أنه ليس مجرد احتمال، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون هناك أمر حظر نشر في القضية، وأن أوامر منع النشر شائعة جدًا في القضايا الجنائية لا سيما في الحالات التي يوجد فيها قدر هائل من الدعاية قبل المحاكمة".

2024 الأميريكيين الرئيس الأميريكي الرئيس الأميريكي السابق الفريق القانوني العالم الثالث

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير الثقافة والسياحة الصينى يزور المتحف المصرى بالتحرير

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

الديلى ميل: توقعات بإصدار قرار بحظر النشر فى قضية ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت