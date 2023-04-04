الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إجراءات أمنية مشددة على برج إقامة ترامب فى نيويورك قبل محاكمته

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يقيم في البرج الخاص به في نيويورك، استعدادا للمثول اليوم الثلاثاء أمام المحكمة، بعدما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا، وسط تأمين مشدد لإجراءات المحاكمة.

وكان حذر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز أمس الإثنين من أن أي شخص في المدينة يقدم علي العنف للاحتجاج خلال محاكمة ترامب سيتم توقيفه ومحاسبته أيًا كان.

وأكدت شرطة نيويورك، استعدادها لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تجرى غدًا الثلاثاء، كما أكدت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف.

وذكرت الشرطة، أن لديها عددًا كافيًا من القوات لتأمين محيط محاكمة ترامب، وأنه على من يحتج على المحاكمة الالتزام بالسلمية.

ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن يتم إحضار ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وسيواجه التهم رسميًا،بعد تقديمه للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن ترامب بناءً على عهدته الشخصية، من الممكن، وإن كان من غير المحتمل، أن يتم وضع شروط على سفره.

الاتهامات الخدمة السرية الرئيس السابق دونالد ترامب السابق دونالد ترامب بلدية نيويورك

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