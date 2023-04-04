تفاصيل فعاليات الحفل الموسيقى القومى الصينى المصرى بمنطقة أهرامات الجيزة

انتهت منذ قليل فعاليات الحفل الموسيقي القومي الصيني المصري والذي تم تنظيمه على مسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، على هامش زيارة Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وقد شارك في حضور الاحتفال وزير الثقافة والسياحة الصيني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئة والسفارة الصينية بالقاهرة، وكذلك الوفد الرسمي المرافق للوزير الصيني خلال زيارته لمصر.

وقد حضر الحفل أكثر من 500 مدعو من الجانبين المصري والصيني، من بينهم عدد من السياسيين والشخصيات العامة، وممثلي القطاع السياحي المصري، وبعض شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصينية وعدد من السائحين الصينين اللذين يزورون القاهرة حاليًا، دعتهم الهيئة، ووفد من دولة الصين والذي ضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، والذين تستضيفهم الهيئة حالياً لزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وقدمت الاحتفالية الأوركسترا الصينية القومية التقليدية والتي تعتبر من أهم وأكبر الفرق الموسيقية الرسمية في الصين، بالإضافة إلى مشاركة إحدى الفرق المصرية، وقد عزفت الأوركسترا الصينية مجموعة من الألحان المصرية والصينية، إلى جانب عدد من الألحان من الفلكلور الشعبي الصيني.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن تنظيم هذا الحفل والذي جاء بالتعاون مع الجانب الصيني يعكس عمق العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين ويبرز جانب كبير من التشابه الموجود بين الثقافة والحضارة المصرية ونظيرتها الصينية، لافتاً إلى أن العرض الموسيقي الذي تم تقديمه اليوم عكس أيضاً مدى التقارب والتشابه الكبير بين العديد من الآلات التى تستخدمها الفرق الصينية، وبين مثيلتها التى تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي.