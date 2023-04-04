سرطان أنهى مسيرته كلاعب.. من هو هايكو هيرليتش المدرب المحتمل لـ الزمالك؟

استقر نادي الزمالك على تعيين الألماني هايكو هيرليتش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإنهم حصلوا على توقيع هيرليتش لتدريب الفريق، على أن يصطحب معه مدربًا لحراس المرمى، ومحلل للأداء.

وبذلك، يُسدل الستار على مسلسل مدرب الزمالك الجديد، بعدما وجدت الإدارة صعوبة في الأيام الماضية، لإيجاد خليفة لـ فيريرا.

هايكو هيرليتش هو لاعب سابق ومدرب ألماني يبلغ من العمر 51 عامًا، لعب خلال مسيرته الكروية كمهاجم مع أندية باير ليفركوزن وبورسيا موشنجلادباخ.

تُوج كلاعب بالدوري الألماني مرتين، كأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، مع فريق بورسيا دورتموند.

فاز بجائزة هداف الدوري الألماني موسم 1994-1995.

في خريف عام 2000، أثناء لعبه كرة القدم، اكتشف أنه مصاب بورم خبيث في المخ، وتم علاجه بنجاح بالعلاج الإشعاعي وعاد إلى الدوري الألماني 2001 لكنه لم يتمكن من العودة إلى مجده السابق كلاعب، ثم أنهى مسيرته الاحترافية عام 2004 بعد عدة إصابات.

لعب مع منتخب ألمانيا 5 مباريات وسجل هدفًا.

اتجه بعد اعتزاله لعالم التدريب، وكانت أولى محطاته تولي تدريب منتخب ألمانيا للناشئين، حيث توج معهم ببرونزية مونديال 2007.

بعد ذلك تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب، ثم فريق بوخوم الألماني.

خاض تجربتين في الدرجة الأدنى بألمانيا، أبرزهما تدريب ريجنسبورج، حيث قادهم من الدرجة الرابعة إلى الثانية في عامين متتاليين.

بعد ذلك، عاد هيرليتش لـ باير ليفركوزن كلاعب، ليستمر معهم موسم ونصف تقريبا، قبل أن يرحل بسبب "التكتيك السيء والأداء الضعيف".

آخر محطات هيرليتش التدريبية كانت مع فريق أوجسبورج، لكن تمت إقالته في أبريل 2021، ليستمر بدون عمل لمدة عامين.

يلعب بالرسم الخططي 4-2-3-1.

أبرز اللاعبين الذين دربهم: كاي هافرتز مهاجم تشيلسي، وجوليان براندت مهاجم بورسيا دورتموند.