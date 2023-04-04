الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سرطان أنهى مسيرته كلاعب.. من هو هايكو هيرليتش المدرب المحتمل لـ الزمالك؟

هايكو هيرليتش
هايكو هيرليتش

استقر نادي الزمالك على تعيين الألماني هايكو هيرليتش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإنهم حصلوا على توقيع هيرليتش لتدريب الفريق، على أن يصطحب معه مدربًا لحراس المرمى، ومحلل للأداء.

وبذلك، يُسدل الستار على مسلسل مدرب الزمالك الجديد، بعدما وجدت الإدارة صعوبة في الأيام الماضية، لإيجاد خليفة لـ فيريرا.

هايكو هيرليتش هو لاعب سابق ومدرب ألماني يبلغ من العمر 51 عامًا، لعب خلال مسيرته الكروية كمهاجم مع أندية باير ليفركوزن وبورسيا موشنجلادباخ.

تُوج كلاعب بالدوري الألماني مرتين، كأس ألمانيا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، مع فريق بورسيا دورتموند.

فاز بجائزة هداف الدوري الألماني موسم 1994-1995.

في خريف عام 2000، أثناء لعبه كرة القدم، اكتشف أنه مصاب بورم خبيث في المخ، وتم علاجه بنجاح بالعلاج الإشعاعي وعاد إلى الدوري الألماني 2001 لكنه لم يتمكن من العودة إلى مجده السابق كلاعب، ثم أنهى مسيرته الاحترافية عام 2004 بعد عدة إصابات.

لعب مع منتخب ألمانيا 5 مباريات وسجل هدفًا.

اتجه بعد اعتزاله لعالم التدريب، وكانت أولى محطاته تولي تدريب منتخب ألمانيا للناشئين، حيث توج معهم ببرونزية مونديال 2007.

بعد ذلك تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب، ثم فريق بوخوم الألماني.

خاض تجربتين في الدرجة الأدنى بألمانيا، أبرزهما تدريب ريجنسبورج، حيث قادهم من الدرجة الرابعة إلى الثانية في عامين متتاليين.

بعد ذلك، عاد هيرليتش لـ باير ليفركوزن كلاعب، ليستمر معهم موسم ونصف تقريبا، قبل أن يرحل بسبب "التكتيك السيء والأداء الضعيف".

آخر محطات هيرليتش التدريبية كانت مع فريق أوجسبورج، لكن تمت إقالته في أبريل 2021، ليستمر بدون عمل لمدة عامين.

يلعب بالرسم الخططي 4-2-3-1.

أبرز اللاعبين الذين دربهم: كاي هافرتز مهاجم تشيلسي، وجوليان براندت مهاجم بورسيا دورتموند.

الألماني هايكو هيرليتش الدورى الألماني بورسيا دورتموند باير ليفركوزن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك مدرب الزمالك الجديد

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4-4-2023 من رمضان

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح فى الأراضى الجديدة منتصف الشهر الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت