لمخالفتهم شروط التخصيص.. غلق وتشميع 21 محلا و6 قرارات إزالة بالسادات

كلف المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز مدينة السادات إدارة التنمية والإزالة والأمن الجهاز وشرطة التعمير باستمرار شن حملات الغلق والتشميع والمحلات التجارية كافة البدرومات والوحدات التجارية والإدارية المخالفة لشروط التخصيص ورخصة التشغيل وفق القانون المجتمعات العمرانية الجديدة.



تنفيذا لقرارات المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بغلق وتشميع المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة.

غلق وتشميع محال بمدينة بالسادات

وأوضح محمود أن، الحملة المكبرة تم تشكيلها من إدارة التنمية وإدارة الأمن وإدارة العلاقات العامة وشرطة التعمير.

وأفاد أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لعدد 14 محل تجاري بالمنطقة الخامسة و7 محلات بالمنطقة السكنية السابعة لممارستهم أنشطة "مطاعم، سوبر ماركت، كافيتريا، معرض سجاد، خضار وفاكهة، مكتبة، ومخبز، ومحل أدوات صحية، " بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز وبالمخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

غلق وتشميع محال بمدينة بالسادات

وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم غلق وتشميع عدد بدروم أسفل القطعة رقم 8 خدمات الحى الأول لاستخدامها مخزن أدوية لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.



وشدد محمود على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة السادات باستمرار أعمال المرور والمتابعة الدورية على أعمال النظافة العامة للجزيرة الوسطى من قص وتقليم للسياج الشجري وتهذيبه لوضوح الرؤية وإضفاء المظهر الجمالي.



وأصدر قرار بإزالة كافة التعديات والاشغالات بمختلف أنحاء المدينة.



واستكلمت الحملة أعمالها بتنفيذ ٦ قرارات إزالة لكافة التعديات والإشغالات أمام المحلات وبالطريق العام.

غلق وتشميع محال بمدينة بالسادات

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة التعديات والإشغالات الغير قانونية لورش تصنيع الطوب والبلدورات والمقامة من الأفراد وأصحاب الشركات دون ترخيص والواقعة بنطاق مشروعات الإسكان الاجتماعي بحى الفردوس والنور.



وتابع أن الحملة عاسفرت أيضا على تنفيذ أعناب ازالة الإشغالات المتمثلة في أشغال مساحات المقامة أمام المحل، بالإضافة إلى حاجز حديد بالرصيف التجاري رقم ١ التابعة لجامعة مدينة السادات لمخالفتها شروط الترخيص.