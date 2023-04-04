الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافى: خطورة المضادات الحيوية لا يدفع ثمنها سوى المريض

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ ورئيس قسم الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أدوية الروماتيزم من أكثر الأدوية التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي دون الرجوع لطبيب متخصص في هذا الأمر.

الفشل الكلوي 

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علماً" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 50% من المصابين بالفشل الكلوي جاء إليهم هذا المرض اللعين نتيجة استخدامهم الخاطئ للأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية.

خطورة المضادات الحيوية

وأضاف في حديثه، أن الاستخدام الكثير والعنيف للمضادات الحيوية لا يدفع ثمنه سوى الإنسان نفسه، الذي يفاجأ بالفشل الكلوي، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يشعرون بتعطل وظائف الكلى، كما أن المضادات الحيوية تؤثر على النخاع العظمي أيضاً، لذا يتم كتابة المضادات الحيوية للمريض بعد إجراء تحليل صورة دم كاملة لمعرفة نسبة كرات الدم الحمراء والبيضاء في الجسم.

 

حسام موافي الدكتور حسام موافي ربي زدني علما خطورة المضادات الحيوية الفشل الكلوى

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