الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 12.. حسونة يعترف بحبه لنبوية بالماضى

سوق الكانتو
سوق الكانتو

تواصل الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، تصاعد أحداثها، وتستكمل كشف ألغاز العمل منذ عرض حلقاته الأولى.

ظهر “حسونة” حمدي هيكل، وابنه “رشاد” فتحي عبدالوهاب، داخل الملهى الليلي، وهما يتحدثان عن الماضي، ليكشف الأول لابنه عن سر كان يخفيه عنه، وهو أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بـ“نبوية” سلوى عثمان، والدة “فاطمة” مها نصار، مؤكدًا له أن “حسنين” عبدالعزيز مخيون، أهانه وطرده في الماضي بسبب اكتشاف علاقته بابنته وليس كان تداول بأنه “حرامي”.

وحذر “حسونة” ابنه بأن يقع في نفس الخطأ، ونصحه بأن يأخذ كل احتياطاته بألا يتعرض لنفس الإهانة التي تعرض لها بالماضي، كما شجعه على إصراره بطلب سرقة ورق الحجة من قبل “فاطمة” مها نصار من داخل منزل “حسنين” عبدالعزيز مخيون، لتنجح خطتهما في سيطرتهم على سوق الكانتو. 

سوق الكانتو 12 عيشة تدبر لقتل علوان الفتوة

وفي مشهد مختلف، ظهرت “عيشة” ثراء جبيل، وهي تطلب من أحد البلطجية قتل الفتوة “علوان” الذي خلى بها وطلقها بعد زواجهما بالسر ووقوعها في مأزق بسببه حيث كانت تخفي عن أهلها هذه الزيجة، وقدمت للبلطجي مقابل قتله أسورة ذهب، ولكن طلب منها البلطجي قطعتين أخريين مع هذه القطعة ليتم اتفاقهما، ووعدته بأنها ستحضر له المزيد من الذهب ولكن بعد تنفيذ المهمة.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

جدير بالذكر أن سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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