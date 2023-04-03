الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على تفاصيل التصفيات النهائية للعشرة الأوائل بمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم بالإسماعيلية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال الشيخ ممدوح سلام، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن التصفيات النهائية للعشرة الأوائل فى مسابقة شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم، في محافظة الإسماعيلية، ستقام يوم الجمعة القادمة الموافق السابع من أبريل الجارى.

 

وأضاف، أن عدد المصعدين للتصفيات للمستوى الأول 8 من الطلاب والطالبات والمستوى الثانى 10 أيضا من الطلاب والطالبات والمستوى الثالث 7 والرابع 10 من الطلاب والطالبات وبهذا يكون العدد الاجمالى للطلاب والطالبات المصعدين للتصفيات 35 طالبا وطالبة من المعاهد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

 

وأشار مدير شئون القرآن الكريم أن الدكتور أحمد بيومى، مدير عام المنطقة قد أشرف على فعاليات المسابقة فى التصفيات الأولية بديوان عام المنطقة، وسوف يتم اختيار بعد التصفيات على مستوى الجمهورية عدد 10 من العدد 35 المصعدين للتصفيات يوم الجمعة القادمة.

 

وعلى الجانب الآخر أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، عن انقطاع التيار الكهربائي عن 16 منطقة في المحافظة، بسبب أعمال الصيانة، والتي تستمر علي مدار اليوم.

 

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن المناطق التي تشهد انقطاع الكهرباء جميعها في مركز ومدينة القنطرة غرب، وأنه سيتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية، انقطاع الكهرباء في كل من منطقة المعاهدة وشارع التحرير وومنطق اليماني وعزبة الصعايدة وشارع عطية غنيم وشارع جمال عبد الناصر ومنطقة بنك الاسكندرية ومنطقة مركز شباب القنطرة.

 

كما تنقطع الكهرباء عن منطقة السنترال ومنطقة بنك مصر ومنطقة مساكن الطناحي ومحيط كنيسة مارجرجس ومنطقة يوسف خلبوطة ومنطقة البنك الأهلي، ومنطقة المساكن ومغذي الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب.

 

وتشهد محافظة الإسماعيلية إجراء أعمال صيانة شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد في عدد من مراكز المحافظة، مثل التل الكبير والقنطرة والقصاصين.

 

كما تشهد بعض المناطق إجراء أعمال، تغيير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مركز ومدينة أبوصوير، بالتزامن مع اجراء أعمال الصيانة في عدة مناطق بالمحافظة.

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