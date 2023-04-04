ضبط صاحب خيمة رمضانية بسبب مكبرات الصوت فى دمياط

كشفت أجهزة الأمن عن أنه بالنسبة لما تم تداوله بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة مما يتسبب فى إزعاج قاطني المنطقة.

بالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم ضبط المدير المسئول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة فى إزعاج المواطنين.

كما تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب فى إزعاج المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.