الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب خيمة رمضانية بسبب مكبرات الصوت فى دمياط

خيمة رمضانية بدمياط
خيمة رمضانية بدمياط

كشفت أجهزة الأمن عن أنه بالنسبة لما تم تداوله بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة مما يتسبب فى إزعاج قاطني المنطقة.

 

بالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم ضبط المدير المسئول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة فى إزعاج المواطنين.

 

 كما تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب فى إزعاج المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة تشغيل موسيقى صاخبة تحديد الخيمة الرمضانية التسبب فى إزعاج المواطنين ضبط المدير المسئول

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ضبط صاحب خيمة رمضانية بسبب مكبرات الصوت فى دمياط

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