الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى يواصل لقاءاته استعدادا لانطلاق الجلسات 3 مايو المقبل

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد لقاءاته التحضيرية استعدادا لانطلاق الجلسات 3 مايو المقبل، بمشاركة كافة القوي السياسية والمدنية من أجل الوصول الي حلول توافقيه ووضع رؤيا مشتركة لعدد من الملفات والقضايا التي تواجه الدولة المصرية بهدف التخفيف علي المواطنين.

 
من جانبه قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: “ننتظر خلال اليومين القادمين عقد أجتماعات لمجلس الأمناء للوصول إلى تفاهمات بشأن بعض القضايا”.


يذكر أن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد الماضي، جلسه تحضيرية، وقد اتخذ المجلس بالإجماع عده قرارات أبرزها:


أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.


ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
 

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

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