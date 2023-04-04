كواليس الحلقة الـ13 من مسلسل «سره الباتع»

تحدثت الحلقه 13 من مسلسل «سره الباتع» عن التلاحم الشعبي في مواجهة الاحتلال والاستعمار إذ يتحدث المسلسل عن حقبتين تاريخيتين الأولى عن الاحتلال الفرنسي الذي جاء مع الحملة الفرنسية.

استطاع المخرج خالد يوسف أن يحاكي ذلك بطريقة درامية وعاونه على تنفيذ العمل نخبه من الفنانين وهم: حسين فهمي، ومنه فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت.

شباب القرية يدقون وشم العصافير ويقطعون أصابعهم ليكونوا جميعا حامد الحلقة الـ 13 من مسلسل سره الباتع رمضان 2023

وصل إلى شباب قرية شطانوف بحث الفرنسيين عن: حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني محددين مجموعة من العلامات التي تميزه وهي الوشم الذي دقه على رأسه على شكل عصفورة والذي قال في أحد الحلقات إنه يساعد على تقليل حدة الصداع وعدم الإصابة بضربات الشمس وإصبعه المقطوع في يده والذي قطعه خلال إنقاذ جاموسة أحد أهالي القرية من الموت تحت إحدى النخل الذي سقط عليها.

الامر الذي يجعل شباب القرية جميعا يذهبون لدق نفس الوشم على رؤوسهم وقطع إصبعهم حتى يتحول جميعهم إلى حامد ولا يكون هناك علامة مميزه له بين شباب القرية ليصعب على الفرنسيين الإمساك به.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع أمام شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.