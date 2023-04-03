انطلاق مبادرة «طلاب الخير لشهر الخير» بجامعة المنيا

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا، مبادرة "طلاب الخير لشهر الخير" لتجهيز 1500 كرتونة من المواد الغذائية وتوزيعها على أهالي القرى الأكثر استحقاقاً بمحافظة المنيا، خلال شهر رمضان المبارك. تأتي المبادرة برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، واستكمالاً لجهود الجامعة والأسرة للمشاركة في الخدمات المجتمعية، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

من جهته أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تقوم بتقديم كامل الدعم لأسرة طلاب من أجل مصر لتكوين مجتمع طلابي متميز، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي لدى الطلاب لدفعهم في المساهمة الفعالة في خطط التنمية للوطن، بما انعكس على نوعية الفعاليات والأنشطة التي يطلقها الطلاب، واهتمامهم في المشاركة المجتمعية ليس فقط على مستوى الطلاب والمجتمع الجامعي، ولكن خارج أسوار الجامعة لخدمة أهالي القرى والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر، أن الأسرة بمشاركة عدد كبير من الشباب الجامعي المتطوع قامت بتجهيز 1500 كرتونة سلع غذائية بالجامعة، ونقلها من خلال الطلاب وتسليمها بأنفسهم لأهالي القري المختلفة.

من ناحية أخري كانت جامعة المنيا قد شاركت بفريق طبي متخصص في تنفيذ التدخلات والرعاية الطبية بالقافلة الطبية المتكاملة لقرية أبوصير بمركز الواسطى التابع لمحافظة بني سويف، حيث أُطلقت القافلة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية ضمن فعاليات مبادرة "وطن واحد"، وشارك بها جامعتي بني سويف والفيوم.

أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن القافلة شهدت إقبالاً واستجابة كبيرة من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي علي ما يزيد على 2462 مواطنا، وصرف الأدوية لهم، وذلك في تخصصات "الأطفال، والباطنة، والعظام، والرمد، والجراحة، والأنف والأذن، والنساء، والصدر، والأسنان، والقلب، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، وتحاليل"، إلى جانب عقد محاضرات تثقيفية صحية لسيدات القرية حول الأمراض المزمنة مثل "ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والقصور المزمن"، بالإضافة إلى فتح مجال للحديث والنقاش مع أهالي القرية للرد على استفساراتهم حول الصحة والصيام في شهر رمضان.

كما أكد رئيس جامعة المنيا، أنه تم صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية، وتم عمل نظارات لعدد من الحالات التي تم رصدها وتعاني من ضعف النظر، وتحويل عدد آخر من الحالات التي تحتاج لأطراف صناعية إلى مراكز متخصصة لتقديم المساعدة لهم ضمن فعاليات المبادرة.

شارك من جامعة المنيا في فعاليات القافلة فريق طبي ترأسه الدكتور أسامة المنشاوي المشرف العام على القوافل المتكاملة بالجامعة، وإشراف على فعاليات القافلة كل من الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض.