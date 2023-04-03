متابعة مستمرة لتنفيذ ترشيد الاستهلاك الكهربائى بالشوارع والمبانى الحكومية بشبراخيت

أكد اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، أنه تم التنسيق مع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى من أجل تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن من خلال الكتاب الدوري الذي أصدره في هذا الشأن وبناء على توجيهات معالي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره لرؤساء المراكز بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75٪ بدلا من 50٪ .

كما أكد اللواء محمد زايد، رئيس الوحدة المحلية أن جميع قرى وأحياء شبراخيت شهدت ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المدينة والقرى، مؤكد الالتزام بالكتاب الدوري بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها في تمام الساعة 10 مساء أيا كانت الجهة التابعة لها.

إضافة لترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها"، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح حتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها.

من جانبه قام بالمرور على جميع مدن وقرى مركز شرطة شبراخيت، خميس الطحان نائب رئيس المركز، وعوض الفقى نائب رئيس المركز والمشرف على قطاع الكهرباء وفريق العمل التنفيذى بقسم الكهرباء بقياده السيد شوقي رئيس قسم الكهرباء بالمركز.