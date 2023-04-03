الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط رجل تعدى على والدته بالضرب في الغربية بسبب الميراث

ضبط متهم
ضبط متهم

شهدت قرية شبرانبات، التابعة لمركز المحلة الكبرى، تعدي إبن عاق بالضرب على والدته بطريقة وحشية وطردها من منزلها، مما أسفر عن إصابتها بكسور في الضلوع والأطراف، بسبب خلافات علي الميراث.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بورود بلاغا من ربة منزل مقيمة بقرية شبرانبات بدائرة مركز المحلة تتهم فيه نجلها بالتعدي عليها بالضرب المبرح، ما تسبب لها إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة في الجسم.

وقالت أزهار محمد المتولي محي الدين، المجني عليها والبالغة من العمر من 67 عاما ومقيمة بقرية شبرانبات بدائرة مركز المحلة، فى أقوالها إنها فوجئت بتعدي نجلها ويدعي محمد .ر .ع .ا في العقد الرابع من عمره، بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتسبب لها فى إصابات بالغة لدرجة أنها لا تستطيع الحركة، وأن سبب اعتداء ابنها عليها رغبته في الحصول على الميراث الخاص بمنزل والده الذى يعيشون فيه وقام بطردها في الشارع بمعاونه زوجته وحماته.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 11742 بدائرة مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيقات فى الواقعة.

 

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