الحلقة 12 «الكتيبة 101» تكشف فتاوى الجماعة التكفيرية «حسب الرغبة»

كشفت أحداث الحلقة ال12 من مسلسل الكتيبة 101 كيف يتعامل التكفيريون وتجار الدين مع مفهوم الحلال والحرام على حسب أهوائهم، يفتون فتاوى بصحة ما يرغبون في تنفيذه حتى ولو كان من كبائر الدين كقتل النفس وغيره، ويحرمون ما أحله الله من غيرها من الأمور.

وظهر ذلك من خلال مطالبة أبو دعاء زعيم التكفريين لأبو حمزة مسئول عن إصدار الفتاوى التكفيرية التي على أهواء الجماعة بإصدار فتوى بقتل كل من يتعاون مع الجيش من نساء أو رجال أو حتى أطفال بل أفتى باستخدام المواطنين كدروع بشرية.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، العمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة on e في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".