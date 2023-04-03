الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«سفراء دولة التلاوة».. قناة الناس تذيع صلاة التراويح من فرنسا

الشيخ محمود حمدان
الشيخ محمود حمدان غلاب

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، عرضت قناة “الناس”، لقطات من تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود حمدان غلاب، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى بلفور فى فرنسا، وذلك أثناء بإمامته الصلاة.

سفراء دولة التلاوة

وتنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم  بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية. 

وتبث القناة خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

سفراء دولة التلاوة قناة “الناس” تلاوة خاشعة وزارة الأوقاف فرنسا

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