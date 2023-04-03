برلماني: توطين الصناعة المصرية سبب رئيسي لنجاح المنظومة

قال علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي علي الصناعة، مشددًا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالصورة التي طالب الرئيس السيسي بأن تسير عليه من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم.

أضاف قريطم أن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هو توطين الصناعة المصرية والاهتمام والعمل علي إزالة أي معوقات نواجه المستثمرين والمصنعين وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلي أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل جاهدة لتقديم افضل حلول لمعالجة الازمات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال مناقشات اللجنة لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب أو تقديم مشروعات القوانين .

وأفاد “قريطم” أنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد والنائب شحاته أبو زيد تقدم بمشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخص لها من أجل المساهمة في الارتقاء بالصناعة.

وأوضح قريطم أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب يهدف إلي إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين بجانب توحيد جهات الولاية والعمل بنظام الشباك الواحد ومن شأنه زيادة الاستثمار وتحسين البيئة الصناعية والاستثمارية بمصر.