الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توطين الصناعة المصرية سبب رئيسي لنجاح المنظومة

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

قال علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي علي الصناعة، مشددًا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالصورة التي طالب الرئيس السيسي بأن تسير عليه من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم.

أضاف قريطم أن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هو توطين الصناعة المصرية والاهتمام والعمل علي إزالة أي معوقات نواجه المستثمرين والمصنعين وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة.

وأشار عضو لجنة الصناعة إلي أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل جاهدة لتقديم افضل حلول لمعالجة الازمات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال مناقشات اللجنة لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب أو تقديم مشروعات القوانين .

وأفاد “قريطم” أنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد والنائب شحاته أبو زيد تقدم بمشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخص لها من أجل المساهمة  في الارتقاء بالصناعة.

وأوضح قريطم أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب يهدف إلي إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين بجانب توحيد جهات الولاية والعمل بنظام الشباك الواحد ومن شأنه زيادة الاستثمار وتحسين البيئة الصناعية والاستثمارية بمصر.

أزمة اقتصادية الصناعة المصرية البيئة الصناعية الارتقاء بالصناعة النائب علاء حمدي قريطم توطين الصناعة المصرية توطين الصناعة

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 3-4-2023

لبنان يحقق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارته بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت