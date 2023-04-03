مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. تخطيط لقطع الطرق على الموظفين وتفجير بيوت المتعاملين مع الجيش

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 أول لقاء للدكتور وحيد وجسد دوره فتحي عبدالوهاب، مع القيادي التكفيري أبو دعاء بصحبة أبو إسلام، وقال له نفذنا عملية مهمة ضد الجيش في الكتيبة 101 وجه كلامه لوحيد بتوسيع العمليات ضد الجيش وضد من يتعاون مع الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

وطلب أبودعاء فتوى من أبوحمزة حتى لا يمكون عليهم ذنب في ما سينفذوه من عمليات ضد الجيش والمتعاونين، فرد أبوحمزة تم إصدار الفتوى بالفعل.

وقال أبودعاء أنه لابد من زرع عبوات داخل بيوت الأهالي ونستخدم الأهالي دروع بشرية، وتكفير كل من يتعاون مع الجيش سواء طفل أو شايب أو حتى سيدات، ورد أبو حمزة كل شيء جايز، وقال أبو دعاء سوف نقوم بعمل إصدار وسنعلنه عن طريق الكتائب الإعلامية.

وقال وحيد "حكيم" أن التنظيم يعلن من خلال عمل فعلي على الأرض من خلال قطع الطرق على الموظفين وتعطيلهم عن العمل وجلد مجموعة منهم أو تفجير المتعاونين مع الجيش وإصدار أحكام إعدام جزء من المتعاونين مع الجيش أو كلهم أو حرقهم .

وأيد أبو دعاء كلام حكيم "فتحي عبدالوهاب" وأصدر قرار بمتابعة هذا الأمر.

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 أحداثا هامة اليوم، حيث التقيى الضابط نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف، بالمقدم خالد ضابط المخابرات، وقال له لماذا اخترت الضابط إبراهيم ويجسد دوره أحمد صلاح، للانضمام لمجموعة العمل الخاص للعمل في سيناء بديلا للضابط إسلام فرد ضابط المخابرات عشان ضابط كفيء، فقال له نور لا أنت اخترته لأنه صاحبي.

وكان رد المقدم خالد ويجسد دوره أسر ياسين يا نور أنا ما بختارش حد عشان الصحوبية أنا بختار الناس على أسا الكفاءة إحنا هنا في مهمة وطنية.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

بدأ مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 اليوم، بأحداث مثيرة، حيث ظهر الضابط محود عبدالمغني داخل الكمين مكان خدمته، وقال له أحد الجنود اليوم هاديء يا فندم فرد قاله أهدى شوية أنت عايزهم يهجموا علينا ولا أيه.

وأثناء ذلك طلبت سيدة مقابلة الضابط هارون محمود عبدالمغني وقالت له المياه مقطوعة، ورد قال لها المياه مقطوعة عننا جميعا، فقال لها السيارة الخاصة بالمياه قادمة، ورد السيدة أنت عايزنا نموت من العطش ولا إيه، فطلب الضابط هارون أن يعطيها أحد الجنود المياه الخاصة بها.

اقرأ أيضاً

وقال لها الضابط هارون أنا أعطيتك المياه رغم أن زوجك يعمل مع الإرهابيين، فقال لها تعرف زوجي من وين، فرد هارون أعرفه واعرف كل الشغالين معاه وهم السبب في قطع المياه.