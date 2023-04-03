مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. ظهور أحمد صلاح حسني في دور الضابط إبراهيم داخل مجموعة القتال الخاص

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 أحداثًا مهمة اليوم، حيث التقى الضابط نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف، بالمقدم خالد ضابط المخابرات، وقال له لماذا اخترت الضابط إبراهيم ويجسد دوره أحمد صلاح، للانضمام لمجموعة العمل الخاص للعمل في شمال سيناء بديلًا للضابط إسلام فرد ضابط المخابرات عشان ضابط كفيء، فقال له نور لا أنت اخترته لأنه صاحبي.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

وكان رد المقدم خالد ويجسد دوره أسر ياسين يا نور أنا ما بختارش حد عشان الصحوبية أنا بختار الناس على أسا الكفاءة إحنا هنا في مهمة وطنية.

بدأ مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 اليوم، بأحداث ساخنة، حيث ظهر الضابط محود عبدالمغني داخل الكمين مكان خدمته، وقال له أحد الجنود اليوم هاديء يا فندم فرد قاله أهدى شوية أنت عايزهم يهجموا علينا ولا أيه.

وأثناء ذلك طلبت سيدة مقابلة الضابط هارون محمود عبدالمغني وقالت له المياه مقطوعة، ورد قال لها المياه مقطوعة عننا جميعا، فقال لها السيارة الخاصة بالمياه قادمة، ورد السيدة أنت عايزنا نموت من العطش ولا أيه ، فطلب الضابط هارون أن يعطيها أحد الجنود المياه الخاصة بها.

وقال لها الضابط هارون أنا أعطيتك المياه رغم أن زوجك يعمل مع الإرهابيين، فقال لها تعرف زوجي من وين، فرد هارون أعرفه واعرف كل الشغالين معاه وهم السبب في قطع المياه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءًا والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".